UDC: “Pd, non presentare il simbolo significare rinnegare la propria storia”

L’UDC di Manfredonia non si meraviglia di quanto sta accedendo a Manfredonia. Abbiamo letto articoli che parlavano di un presunto laboratorio politico in riva al golfo. Ci sembra davvero esagerato e fuorviante parlare di Laboratorio Politico. Siamo solo di fronte a un mascheramento camaleontico.

Ci si nasconde perché non si ha il coraggio di manifestarsi ? Ci dispiace apprendere che gli amici del PCI prima, DS poi, diventati ulivo e alla fine partito democratico non presentino il proprio simbolo. Significa rinnegare la propria storia, la propria cultura, le tradizioni e i principi da sempre trasmessi. Anzi, peggio, sembra che il golfo sia fertile di liste civiche. Ma sono davvero civiche o sono solo mascheramenti di incandidabili nel partito d’origine che trovano una collocazione CIVICA con la certezza di essere eletti e ritornare alla base appena possibile ? Di apparenti contrasti che si appianeranno al ballottaggio ?

Noi non ci vergogniamo. Noi ci saremo. Abbiamo, valori, tradizioni, cultura e rispetto per tutti. Ma soprattutto RISPETTIAMO la cittadinanza. Alla luce del sole chiediamo un incontro a quelle forze che si rifanno ai Valori Cattolici in particolare LO CHIEDIAMO a quelle liste che si riconoscono nella volontà di un cambiamento. Proponiamo a tutti di incontrarci e di proporci un candidato VERO, senza trucchi e senza inganno. Se altre liste hanno già preso strade progressiste e riformiste, magari con la Benedizione degli ARCANGELI, gli auguriamo buon viaggio. Se vogliono esserci dovranno farlo con chiarezza e senza doppi giochi.

Per il bene di Manfredonia, Per il cambiamento della città noi dell’ UDC siamo pronti a collaborare .

UDC di Manfredonia