Tutto pronto per la Gran nuotata del Golfo

GRAN NUOTATA DEL GOLFO

E’ Quasi tutto pronto per la 41^ Gran Nuotata del Golfo di Manfredonia in memoria di Leonardo BOTTALICO e Andrea SAPONE.

In modo particolare quest’anno ricorre il decimo anno dalla scomparsa di Leonardo BOTTALICO, atleta di grande sensibilità, che ha dedicato molti anni della sua vita a questa meravigliosa disciplina sportiva.

In uno scambio di battute con la figlia a Patrizia, Leonardo usava ripetere “PER IL CUORE NON C’E’ NIENTE CHE SIA PICCOLO”.

Questo per sottolineare che le cose fatte con il cuore e passione lasciano una traccia per sempre. E Leonardo era proprio così appassionato e coinvolgente, ma sopratutto devoto alla Madonna di SIPONTO che ha voluto onorare mantenendo in vita la Gran Nuotata del Golfo.

Sulle tracce lasciate dal loro operato oggi si continua a realizzare grandi cose per diffondere il valore sociale, culturale e sportivo del nuoto. Tutto ciò è possibile grazie al Comitato UISP Foggia Manfredonia, alla Lega Navale Sezione di Manfredonia e a tutte le associazioni e a volontari che a vario titolo contribuiscono a salvaguardare la storia di questa manifestazione.



Coccolati dalle acque cristalline che hanno visto nelle diverse epoche contendersi il Castello Angioino Aragonese tra rivalse e tentativi di espugnazione i nuotatori tenteranno di conquistare con la stessa grinta i trofei in palio.

SABATO 24 AGOSTO presso la sede sportiva della Lena Navale di Manfredonia è previsto alle ore 09.00 il 4º Trofeo LITTLE SHARK, riservato a tutti i bambini alle prime armi con le acque libere e alle 17.00 le gare Master 400 /800 mt e 4 km; mentre Domenica 25 Agosto mattina alle ore 09.00 si disputeranno i classici 2 km sempre presso la sede sportiva della Lega Navale che da diversi anni ospita e coordina la la manifestazione organizzato dal Comitato UISP Foggia Manfredonia.

Il Presidente Orazio FALCONE ribadisce la sua commozione nel portare avanti questo evento che quest’anno vedrà tra i suoi atleti non solo bambini e adulti ma anche ragazzi speciali.

Lo sport è una cura per il corpo e per la mente, ma ha anche la facoltà di integrare tutti perché con misure compensative permette ad ogni talento di potersi esprimere al meglio delle proprie capacità.

Ci sembra ieri quando nel corso della Gran Nuotata del Golfo dell’anno scorso abbiamo ospitato il Campionato Nazionale UISP in acque libere, eppure la voglia di rimettersi in gioco e migliorarsi ad ogni edizione non manca mai – riferisce Francesco BRUNETTI presidente della Lega Navale di Manfredonia che con riverenza ed entusiasmo ospita la 41ª Gran Nuotata del Golfo in acque libere.

A questo punto non ci resta che invitarvi a partecipare numerosi, perché in realtà la vera risorsa è quella più importante siete proprio voi, nuotatori e amanti del mare.

Gli iscritti sono già numerosi e provenienti da tutte le regioni italiane.

Vi invitiamo a conoscere tutte le peculiarità della manifestazione Mercoledì 21 Agosto alle ore 10.00 presso l’aula consiliare del comune di Manfredonia dove ci sarà la conferenza stampa, alla quale tutto i giornalisti delle varie testate giornalistiche sono invitate.



UISP COMITATO TERRITORIALE FIGGIA MANFREDONIA APS – LEGA NAVALE SEZIONE DI MANFREDONIA