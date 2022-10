Tutto pronto per la 5^ Re Manfredi Run organizzata da Manfredonia Corre. Domani mattina, con partenza dal Porto turistico, la città sarà invasa da circa 400 corridori pronti a sfidarsi sulla distanza di 10km in una delle gare regionali più attese e spettacolari.

Lo sport, con tantissime discipline, è sempre più protagonista a Manfredonia, non solo per gli aspetti agonistici, ma anche come strumento turistico-economico e di marketing territoriale. La nostra Amministrazione, che ha patrocinato la 5^ Re Manfredi Run, sta puntando fortemente sulla promozione e sulla valorizzazione di tutte le discipline agonistiche e non, investendo, attraverso i bandi del PNRR, ingenti risorse (senza costi per le casse comunali) per il recupero e rifunzionalizzazione degli impianti e degli spazi per consentire a tutti i cittadini ed atleti di poter praticare sport.

Grazie a Manfredonia Corre ed a tutti i suoi soci per il grande impegno profuso anche quest’anno per l’organizzazione di questa splendida manifestazione. Buona gara a tutti i partecipanti!

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia