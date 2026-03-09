Sport Manfredonia
Tutto nel primo tempo: la PassionSport Manfredonia batte l’Etra Barletta
Vittoria al Miramare per la PassionSport Manfredonia che batte 3-1 l’Etra Barletta.
Succede tutto nel primo tempo: Stoppiello porta avanti i sipontini, pareggia l’Etra all’11’.
Al 31’ ed al 43’ Salvemini e Mastrogiacomo fissano il punteggio finale sul 3-1.
In vetta alla classifica non cambia nulla: Triggiano a +4 (con una gara in più) e Ideale Bari a +1 sui sipontini.