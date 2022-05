Tutti i comuni al voto in Capitanata il prossimo 12 giugno

Il prossimo 12 giugno si voterà il 13 comuni della provincia di Foggia ed in quasi 1000 comuni in Italia.

In Provincia di Foggia si voterà a Carpino, Castelluccio dei Sauri, Chieuti, Ischitella, Isole Tremiti, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Rignano Garganico, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, Stornara e Monte Sant’Angelo, nessuno dei comuni supera i 15.000 abitanti. l’eventuale ballottaggio si terrà il 26 giugno. Non si voterà ad Ascoli Satriano, dove il Consiglio comunale è stato sciolto in seguito alle dimissioni di sette consiglieri comunali.

In Italia andranno al voto quasi 8 milioni e mezzo di persone. Si voterà anche per i 5 referendum sulla giustizia.

il servizio di Nicola Saracino