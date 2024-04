Tutti a Candela, “faciM’Fest”

27 Aprile 2024 dalle 19:30

Tutto pronto nel comune alle porte dei Monti Dauni per la prima edizione del faciM’Fest, un evento che unirà divertimento e tradizione, musica e buon cibo, socializzazione e cultura.

Sul palco della caratteristica cornice di Piazza Plebiscito del Borgo del Natale si esibiranno diversi artisti del panorama locale, con proposte che vanno dal folk al pop, dal reggae al rap. L’offerta sarà arricchita da Street Fooder che allieteranno i visitatori con le loro prelibatezze culinarie.

L’evento, patrocinato dal Comune, vuole diventare un appuntamento fisso che nei prossimi anni entri a far parte dell’offerta turistica di Candela, già conosciuta per “Candela il Paese del Natale” e “Candela in Fiore” con l’obbiettivo di promuovere il territorio così ricco di cultura e tradizioni, storia e natura.