[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

TURISMO TUTTO L’ANNO, NEL FOGGIANO SI PUÒ FARE

Il successo di Unlimited Hiking a Borgo Incoronata e sul Gargano conferma che c’è voglia di attività e cultura in tutte le stagioni

FOGGIA – Con una bella escursione al Parco Regionale dell’Incoronata e una visita guidata alle cantine di Borgo Turrito, Unlimited Hiking chiude i battenti dopo tre giornate di enorme successo a Tomaiuolo-Pulsano, sul kayak nel lago di Varano e nel basso Tavoliere, nel bosco caro a Federico II. Cuffie alle orecchie, istruttore e guida turistica, i numerosi partecipanti, provenienti da tutta la Puglia, hanno potuto trascorre ore di sport, musica e di contatto con la natura. Sold out per tutti gli appuntamenti e grande soddisfazione degli organizzatori, che sono pronti ad una seconda edizione ricca di sorprese e a tante nuove iniziative.

“Unlimited Hiking: Alla Scoperta delle Radici della Nostra Storia” consiste in una serie di camminate, un escursionismo accessibile en plein air nella natura, fra prati, laghi, boschi e luoghi di culto, tra Gargano e Tavoliere, che hanno riunito centinaia di visitatori, atleti, innamorati della natura, dell’enogastronomia, della musica e dello Yoga.

A differenza del più complesso e faticoso trekking, l’hiking può essere praticato da tutti e non richiede preparazioni fisiche o attrezzature particolari. Ad ogni partecipante sono state fornite cuffie wireless per ascoltare musica rilassante senza disturbare la natura circostante e per sentire le indicazioni di un istruttore qualificato, che ha abbinato la passeggiata ad attività di fitness. Tutte le giornate sono terminate con un pranzo con food box di prodotti tipici locali a marchio di qualità.