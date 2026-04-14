Tumore al pancreas: la nuova terapia che cambia le prospettive

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Per il tumore del pancreas, una delle diagnosi più temute e difficili dell’oncologia, arriva finalmente una notizia che rompe anni di immobilismo terapeutico. Un nuovo farmaco orale, daraxonrasib, ha mostrato risultati mai visti prima negli studi clinici di fase III: sopravvivenza quasi raddoppiata e un rischio di morte drasticamente ridotto. Un traguardo che, secondo gli esperti, potrebbe segnare l’inizio di una nuova era nella cura di questa neoplasia aggressiva.

Una svolta attesa da anni

Il tumore del pancreas è noto per la sua diagnosi tardiva e per la scarsità di opzioni terapeutiche efficaci. Storicamente, i pazienti in seconda linea superano a fatica i 6–8 mesi di sopravvivenza. I nuovi dati cambiano radicalmente questo scenario: nello studio RASolute 302, daraxonrasib ha portato la sopravvivenza mediana a 13,2 mesi, contro i 6,7 mesi della chemioterapia tradizionale. Una riduzione del 60% del rischio di morte che gli oncologi definiscono “rivoluzionaria”.

Il farmaco agisce sulle mutazioni del gene RAS, presenti in circa il 90% degli adenocarcinomi pancreatici. È una terapia mirata, assunta per via orale, e rappresenta la prima vera alternativa alla chemioterapia endovenosa per pazienti già trattati.

Gli esperti parlano di “risultati storici” e l’azienda biotech che lo sviluppa ha già annunciato l’intenzione di richiedere un percorso accelerato di approvazione. Se confermato, potrebbe diventare presto disponibile anche in Europa.

Oltre a daraxonrasib, la ricerca sta avanzando anche su altri fronti: vaccini personalizzati a mRNA e nuove molecole a bersaglio KRAS stanno mostrando segnali incoraggianti, aprendo ulteriori spiragli per il futuro.

In un contesto in cui ogni mese guadagnato è prezioso, questa scoperta rappresenta molto più di un progresso scientifico: è una speranza concreta per migliaia di pazienti e famiglie che affrontano una delle battaglie più difficili della medicina moderna.