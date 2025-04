[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

TUCSON ANGEL MANFREDONIA DODICESIMA VITTORIA CONSECUTIVA

Si è conclusa con una vittoria esterna il match tra Avis Trani e Tucson Angel Manfredonia, valido per il campionato di Divisione Regionale 1 Puglia. La squadra ospite ha trionfato con il punteggio di 63-76, grazie a una prestazione solida, soprattutto nel secondo tempo.

Il primo quarto è stato equilibrato, con Totaro, autore di una doppia doppia da 21 punti e 20 rimbalzi, a trascinare gli ospiti, mentre Pezzolla rispondeva per Trani. Le due squadre si sono alternati nei momenti di dominio, ma nessuna delle due ha preso il largo.

Nel secondo quarto, l’equilibrio è stato mantenuto, con entrambe le formazioni che hanno faticato a concretizzare in attacco, ma si sono date battaglia a viso aperto in difesa.

Il terzo quarto ha visto un allungo significativo da parte di Manfredonia, con capitan Vuovolo che si è preso la scena, mettendo in difficoltà la difesa di Trani e consentendo ai suoi di guadagnare un vantaggio importante.

Nel quarto finale, Federico Ciociola è stato il protagonista per gli ospiti, segnando con grande precisione dalla lunetta e permettendo a Manfredonia di mantenere il controllo della partita fino al fischio finale.

Coach Carbone, dopo la partita, ha lodato la preparazione tattica della sua squadra, sottolineando come siano riusciti ad applicare in partita quanto preparato in settimana.

Prossima sfida per la Tucson Angel sabato 12 aprile, in casa, contro Barletta, nel penultimo turno della poule promozione. Un match fondamentale per consolidare la prima posizione in classifica.

In classifica i sipontino mantiengomo il comando con due punti di vantaggio su Corato. Le due squadre si contenderanno il primato che garantirà il vantaggio del fattore campo in finale, con la possibilità di giocare anche un’eventuale gara tre tra le mura amiche

Tabellini

Avis Trani

Abadia 12, Provaroni 11, Allegretti 15, Pezzolla 14, Erriquez 4, Catano 5, Stella 2, Donato, Rinaldi, Carbutti n.e, Mema n.e, Fracchiolla n.e. All.re Corvino

Tucson Angel Manfredonia

Totaro 21, Alvisi 11, Ciociola F. 14, Ba 7, Grasso 5, Vuovolo 11, Manfredi 2, Carmone 3, Ciociola A. 2, Chiappinelli, Basta n.e, Bottalico n.e. All.re Carbone

GO GO GO TUCSON ANGEL MANFREDONIA