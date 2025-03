[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

TUCSON ANGEL COME UN RULLO COMPRESSORE CONTRO DUMA BARI: +49 CHE NON AMMETTE REPLICHE.

La prima partita dei playoff si è conclusa con una grande vittoria per il Tucson Angel Manfredonia, che ha battuto il Duma Bari con un punteggio di 85-36. Una prestazione impeccabile, frutto di una difesa solida e ben preparata da coach Carbone, che ha schierato una squadra compatta e determinata.

Il match ha visto un grande contributo da parte di tutto il gruppo, con Ciociola Federico protagonista con 19 punti. Totaro, come sempre, ha firmato una doppia doppia con 10 punti e 11 rimbalzi, dimostrando ancora una volta la sua importanza sotto canestro.

La squadra ha mostrato grande intensità e concentrazione, dominando l’incontro dal primo all’ultimo minuto. Una vittoria che dà morale e slancio per il prosieguo della serie.

Il prossimo appuntamento per il Tucson Angel Manfredonia è fissato per sabato 29 marzo alle 19 contro Apricena, ancora una volta tra le mura amiche, dove i ragazzi capitanati da Vuovolo cercheranno di continuare sulla strada della vittoria, una vittoria che sancirebbe l’accesso matematico alla finalissima per andare in C con ben 3 turni di anticipo.

Parziali: 17-11, 40-26, 63-33, 85-36

TABELLINI

TUCSON MANFREDONIA

Alvisi 7, Totaro A. 10, Manfredi 3, Ba 12, Vuovolo 5, Grasso 13, Ciociola F. 19, Chiappinelli 7, Mafrolla 7, Ciociola A. 2, Bottalico, Prencipe. All.re Carbone

DUMA BARI

Ivona, Loprieno, Scavo, Binetti 2, Marino 12, Cuomo 11, Sicolo 1, Panebianco 3, Bernardi, Abbrescia 7. All.re Esposito

GO GO GO TUCSON ANGEL MANFREDONIA