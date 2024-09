Troppo Virtus Francavilla, poco Manfredonia: termina 3-0

Partita per il Manfredonia Calcio 1932, la stagione calcistica 2024/25, con esordio in trasferta in quel di Francavilla Fontana, città d’arte e dei riti religiosi che appunto, ha dato i natali alla compagine calcistica Virtus Francavilla, nobile retrocessa dopo otto stagioni consecutive nel professionismo ma con l’obiettivo di ritornarvi quanto prima. Novità assoluta, per i Delfini allenati da Mr Cinque, l’utilizzo delle maglie di gara personalizzate.



Solito 4 3 3 per Mister Cinque contro il 4 2 3 1 di Mr Ginestra. Linea di attacco affidata a Calemme, Tedesco ed Bonicelli, per quest’ultimo esordio assoluto in serie D. Al 6′ primo squillo per il Francavilla con Bonavolontà che impegna Sapri con un tiro centrale dai 25 metri.

Al 12′ è ancora Bonavolontà che lascia partire un sinistro insidioso respinto in angolo. Sul successivo corner è Langella che ci prova di testa ma la sfera è alta sulla traversa.

Al 20′ miracolo Sapri che toglie dall’incrocio dei pali un tiro goal di Bonavolontà. Il Manfredonia ci prova con le ripartenza ma non riesce a trovare alcuna conclusione a rete efficace.

Al 46′ passa in vantaggio il Francavilla su rapida ripartenza con Taurino che da 10 metri trafigge Sapri.

Proteste ospiti provabilmente per un fallo su Calemme non ravvisato dal direttore di gara. Si riprende a giocare ed il Francavilla dilaga.

Al 10′ Taurino il terribile, in solitaria entra in area dalla sinistra ed impegna Sapri, sulla cui ribattuta vi è Lambiase con deviazione provvidenziale in angolo. Al 14′ miracolo di Sapri su Sosa. Al 14′ entrano Venanzio ed Amabile per Porzio e. Coppola.



Al 16′ raddoppio del Francavilla con il solito Taurino (doppietta) che raccoglie un assist di Pinto. Al 20′ errore difensivo in disimpegno per il Donia con Pinto che serve Sosa e batte Sapri.

Il Francavilla gestisce il palleggio con il Donia abulico di idee che fatica ad arrivare sulla trequarti. Al 43′ è ancora Sosa che tenta la sortita a rete dalla linea mediana con Sapri che respinge in due tempi. Dopo 6 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale che manda in archivia una partita che ha visto come migliore in campo con parate provvidenziali Sapri che ha evitato un sconfitta con punteggio tennistico roboante.

Troppo Francavilla mentre non pervenuto il Manfredonia Calcio.

Una sconfitta che pure statisticamente e per valori tecnici poteva starci ma ciò che deve preoccupare è l’assenza di qualsivoglia reazione da parte della squadra con zero tiri in porta e manovra di gioco prevalentemente gestita dal Francavilla.

È mancato il carattere, la grinta, la cattiveria e la voglia di lottare.

È solo la prima giornata ma occorre cambiare lo spartito, fermo restando che giocatori come Fissore, Balba o con la caratteristiche di Babaj, quest’anno sarebbero stati molto utili alla causa in un campionato difficile e pieno di insidie, insomma altra cosa rispetto a quello appena trascorso.



Antonio Castriotta