Traguardo storico per i dipendenti di ASL FG, buoni pasto per tutti! Oltre 7 milioni il valore

L’ASL Foggia ha segnato un importante traguardo con l’introduzione dei buoni pasto elettronici per tutti i suoi dipendenti, un risultato atteso e raggiunto grazie a un accordo sindacale siglato nel dicembre 2024 dopo una lunga vertenza. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra Direzione ASL e sigle sindacali maggioritarie, rappresenta un significativo miglioramento delle condizioni di lavoro per il personale sanitario e amministrativo.

L’accordo biennale (2024-2025) prevede l’erogazione di oltre 1,1 milioni di buoni pasto, per un valore complessivo superiore a 7,1 milioni di euro. Ogni buono è fissato a 6,60 euro ed è destinato a tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno o parziale, inclusi medici in formazione e personale universitario convenzionato.

Un elemento di particolare rilievo è la flessibilità d’uso: il buono pasto è legato alla timbratura che attesta una permanenza superiore alle sei ore, senza limiti mensili per turni diurni, notturni, straordinari o rientri pomeridiani. A breve, ogni dipendente riceverà una card elettronica personale, spendibile negli esercizi convenzionati in tutta la regione, garantendo tracciabilità e semplicità.

Questo beneficio economico e pratico non è solo un riconoscimento del lavoro svolto, ma testimonia anche il concreto impegno dell’ASL Foggia verso il benessere dei propri operatori. Superando una situazione di criticità, l’introduzione dei buoni pasto contribuisce a migliorare il clima aziendale e a valorizzare le risorse umane, cuore pulsante della sanità locale. L’investimento in condizioni di lavoro più dignitose e sostenibili è fondamentale per la salute pubblica del territorio.