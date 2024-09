Tragico incidente a Foggia, muore 17enne

FOGGIA – Tragico incidente stradale questa notte alla periferia di Foggia.



A perdere la vita un ragazzo di appena 17 anni, alla guida di un’auto pur senza patente. Per cause in via di accertamento l’auto che guidava – una Fiat Punto- si è schiantata contro un albero in via San Severo, nei pressi del supermercato Penny.

Lo schianto mortale è accaduto intorno alle 3,30.

Vincenzo D’Errico – FoggiaReporter