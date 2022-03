Tragedia a Massafra: uomo travolto da un treno

Un uomo è stato investito e ucciso da un treno questa sera nei pressi di Massafra in provincia di Taranto. Il cadavere nei pressi dei binari è stato notato dal conducente di un convoglio che ha rallentato e si è fermato per lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i militari della compagnia carabinieri di Massafra. Per la vittima, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Stando alle prime notizie, la vittima sarebbe uno straniero.