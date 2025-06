Tradimento ridotto su Canale 5: The Family promosso nel weekend

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è tra le serie tv che stanno avendo più successo in questo momento in Italia. Ogni giorno sono oltre 2 milioni di telespettatori che seguono le vicende di Guzide, Sezai e Tarik. Nonostante il successo, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per la nota dizi turca. Secondo il portale Blasting News, le vicende con l’attrice Vahide Percin subiranno una riduzione di messa in onda a partire dalla settimana prevista dal 16 al 22 giugno. Da sabato 21 giugno, la soap opera andrà in onda dalle 15:40 fino alle 16:30 per permettere l’emissione di un episodio di The Family, che debutterà nel weekend. Resta confermato l’appuntamento di Tradimento al pomeriggio nella consueta fascia dalle ore 14:10 fino alle 14:45 quando prenderà la linea La forza di una donna.

Tradimento accorcia nel weekend per permettere la messa in onda di The Family

Tradimento subirà una riduzione di durata nel weekend per permettere la messa in onda di The Family. Ma cosa succederà nelle nuove puntate della serie tv in onda dal 16 al 22 giugno su Canale 5? Le anticipazioni rivelano che Kahraman si risveglierà dall’operazione per la gioia di Oylum e dell’intera famiglia. Nel frattempo, Ipek organizzerà un piano di vendetta contro Yesim, tanto da chiedere l’aiuto di Azra, ormai esasperata dal ruolo di domestica/babysitter impostole da Yesim. Le due si introdurranno furtivamente nella camera di Oltan per rubare il suo portatile e copiare il video compromettente che mostra Yesim come escort.