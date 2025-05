Tradimento, come finisce la seconda stagione? Tutto sulle ultime puntate

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mediaset ha deciso di puntare sulle dizi turche per registrare ascolti da capogiro. Dopo Endless Love, Terra Amara e La rosa della vendetta, è arrivata la fiction Tradimento che ha superato tutte le aspettative. Tutte hanno avuto un finale come la storia dell’ex giudice Guzide, che si appresta a salutare i suoi fan. Gli spoiler giunti dalla Turchia sono tutt’altro che positivi per alcuni protagonisti. A quanto sembra, l’epilogo per alcuni sarà molto amaro. Stando alle anticipazioni di Tradimento si apprende che le ultime puntate saranno trasmesse con molta probabilità tra novembre-dicembre. Il canale del Biscione ha deciso di ostacolare il suo cavallo di battaglia per ostacolare Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Al momento solo un’ipotesi che potrebbe avverarsi.

Tradimento anticipazioni: Guzide scopre che il suo vero figlio è morto

Le anticipazioni di Tradimento riguardanti le ultime puntate rivelano che Guzide cadrà nello sconforto quando scoprirà di essere stata ingannata per molti anni da Tarik. La donna deciderà di trovare il suo vero figlio dopo aver scoperto che Oylum non è la figlia biologica. L’ex giudice scoprirà che suo figlio biologico è deceduto a causa di gravi malformazioni alla nascita. Le scene finali mostreranno la protagonista dilaniata dal dolore sulla tomba del figlio. Una scena che lascerà senza parole i fan della serie tv. In questa circostanza, Guzide chiederà scusa al fratello di Ozan per non essergli stata vicino durante il trapasso. Inoltre ci sarà un finale amaro per Tolga che verrà raggiunto da un colpo di pistola sparato da Ipek contro Oltan. Quest’ultimo uscirà distrutto dalla perdita del figlio.