Tradimento anticipazioni dal 28 aprile al 4 maggio: Tolga in crisi con Selin vuole Oylum

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Tradimento che il pubblico avrà modo di vedere da lunedì 28 aprile a domenica 4 maggio in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv con protagonista l’attrice Vahide Percin già vista nei panni di Hunkar Yaman in Terra amara rivelano che Zelis racconterà a tutti di essere stata minacciata da due uomini che hanno rapito il piccolo Can. Allo stesso tempo, Oylum scoprirà che Mualla oltre ad aver fatto rapire suo figlio ha deciso di cambiargli il nome in Behram. Dagli spoiler di Tradimento si apprende che la ballerina non sapendo più cosa fare rilascerà un’intervista per mettere in cattiva luce sua suocera. Nel frattempo, Guzide e Tarik saranno alle prese con una scoperta che sconvolgerà la loro esistenza. I due ex coniugi scopriranno che Oylum non è la loro figlia biologica.

Tradimento anticipazioni: le nozze tra Selin e Tolga entrano in crisi

Le anticipazioni di Tradimento riguardanti le nuove puntate in onda dal 28 al 4 maggio in prima visione sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Guzide scoprirà di aver partorito un maschio. L’ex giudice deciderà quindi di iniziare alcune indagini personali per ritrovare il vero figlio anche se l’impresa si rivelerà più difficile del previsto. Allo stesso tempo, Oylum racconterà a Tolga di non essere la figlia biologica di Tarik e Guzide. Serra, nel frattempo, organizzerà una cena romantica per Selin e suo marito con la complicità di Ipek e Azra. Ma la sorpresa non avrà l’effetto sperato: Tolga confiderà a suo padre Oltan che il suo matrimonio è entrato in crisi. Il padre si infurierà con suo figlio, dicendogli di lasciar perdere Oylum.