Totaro (M5S): ‘Nel prossimo consiglio chiedo l’istituzione della commissione sanità’

“Seppur materia concorrente tra stato e regione, seppur interessi la sola figura del sindaco in

quanto autorità locale sanitaria, non possiamo non considerare quanto sia importante

studiare, analizzare, fare proposte, formulare pareri e riferire in merito all’andamento del

nostro ospedale, ai numeri prodotti dalle attività dei reparti, per attuare quanto prima una

collaborazione, seppur con potere meramente consultivo, con tutta la direzione sanitaria,

affinché si attui una ragionamento sistemico che porti noi tutti a comprendere la sua

valorizzazione, affinché il nostro polo possa beneficiare di interventi di caratterizzazione e

reso più forte.



Difatti, se noi intraprendessimo la sola strada dei comunicati stampa su ciò che non va, o

adottassimo un approccio “bancomat”, senza intavolare un ragionamento strategico, si

rischierebbero riconversioni piuttosto che potenziamenti.

Non possiamo più permetterci di abbandonare questo tema, lo dobbiamo ai cittadini che ci

hanno eletto.



Per questo abbiamo chiesto di accogliere questa preoccupazione, procedendo durante la

prossima seduta utile all’istituzione di una commissione speciale temporanea, secondo

quanto previsto dal nostro regolamento e dal nostro statuto, che analizzi i trend delle attività

sostenute e relazioni agli attori interessati quanto raccolto affinché si abbia il materiale

adeguato per dare un futuro diverso al nostro ospedale, nel solco del suo potenziamento e

della caratterizzazione sanitaria.”



(Nota a margine del consiglio consiglio comunale del 17/01/22)