Totaro: “Gravissimo l’attacco fiscale al Vescovo Padre Moscone”

E’ gravissimo l’ignobile attacco sferrato dall’Ambasciata israeliana al nostro Vescovo Padre

Moscone, a cui siamo caldamente vicini e profondamente solidali.



Padre Franco, nel condannare il genocidio perpetrato ai danni del popolo palestinese, ha

stabilito una connessione sentimentale con le comunità europee, fatte da essere umani che

vogliono curare la sofferenza e la fragilità dell’umanità intera, a partire da quella dei bimbi,

vecchi e malati massacrati.



Sentendo le parole di Padre Franco, non posso che soffermarmi sul pensiero di Aldo Moro e

la sua “dottrina sulla pace”.



Moro ribadiva che “i palestinesi non cercano dell’assistenza ma una patria” , dunque

spostando l’attenzione non solo sul lato umanitario, ma anche su quello sociale e politico,

collegava l’esistenza futura di Israele al riconoscimento ai palestinesi del diritto di avere uno

Stato.



Il mondo intero, a partire da quello politico, ha il dovere di tutelare il diritto dei palestinesi ad

autodeterminarsi, nel solco del principio «Due popoli due Stati», e in questo solco che

lavorerò a livello comunale con il gruppo affinché, come sostenuto da altri colleghi in altri

consigli comunali, si possa votare un ordine del giorno che sostenga il riconoscimento dello

stato di Palestina.