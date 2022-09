Tortini dal cuore caldo al cioccolato: la ricetta di Serena Caratù.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Media

INGREDIENTI

200 grammi di cioccolato fondente

4 uova

200 grammi di farina

200 grammi di burro

100 grammi di zucchero

Cacao amaro q.b per spolverare gli stampini

OCCORRENTE PER LA PREPARAZIONE

Stampini

PROCEDIMENTO

Sciogliere a bagnomaria il cioccolato e il burro in una casseruola, una volta sciolto fate raffreddare il composto

Poi aggiungete al composto di cioccolato e burro le uova sbattute a filo

Fatele assorbire completamente al composto, aggiungete la farina setacciata, lo zucchero e continuate a mescolare il tutto

Prendete gli stampini imburrati e passati con il cacao amaro riempite gli stampini fino in superficie

Metteteli nel freezer per una notte intera

La mattina successiva infornateli a 180 gradi per 12 minuti

Appena usciti dal forno capovolgeteli immediatamente e spolverate con zucchero a velo

