Torna l’eclissi totale di sole: l’ultima in Italia nel 1999

Segnate sul calendario queste due date:

La prima data da segnare sul calendario è il 12 Agosto 2026, ma si tratterà di un’eclissi parziale.

In Italia il sole si coprirà addirittura del 90% in Valle d’Aosta e Piemonte, mentre a Firenze e a Roma del 50%, oscuramento inferiore sul resto del Sud. L’eclissi sarà, invece, totale in Spagna.

La seconda data è il 2 Agosto 2027. Le zone in cui il sole si coprirà maggiormente saranno il Sud Italia, il Portogallo e ancora la Spagna (meridionale però). Nel sud della Sicilia la copertura sarà totale (100%).