Tony Effe e Giulia De Lellis si sposano? Parla lui: “È un dibattito, lei vorrebbe tanto ma io…”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Tony Effe e Giulia De Lellis, da pochi mesi è nata la loro bambina, Priscilla, e sono più innamorati che mai.

I due non condividono spesso la loro quotidianità pubblicamente, preferiscono vivere il loro amore lontano dai riflettori. Lui a Le Iene ha però dedicato parole piene d’amore alla compagna dicendo che è super brava, una ragazza sulla spalle e lui è un compagno molto stabile.

Tony Effe svela come Giulia De Lellis lo ha migliorato, convoleranno a nozze? Cosa ha detto il rapper

Il rapper ha fatto sapere che la compagna lo ha migliorato tanto su tutto, specie su come gestire i sentimenti e come rapportarsi con la gente. Per molto tempo della sua vita lui si è sentito come ‘sedato’ ed è anche per questo che non sa gestire bene le emozioni.

Tony Effe ha parlato anche della possibilità di convolare a nozze con Giulia De Lellis, queste le sue parole: “Lei vorrebbe tanto, io non vorrei perché dovrei stare al centro dell’attenzione, non mi piace fare feste, fotografi, cose, mi mette l’ansia. E’ un dibattito che andrà avanti”. Non ha poi trattenuto l’emozione parlando della piccola Priscilla.

Il rapper ha consigliato a tutti i genitori di stare con i loro figli, specie quando solo piccoli perché saranno piccoli solo una volta nella vita. Ha poi concluso: “Se ti perdi quel momento è finita. Io sto tutti i giorni con mia figlia, tutti“.