Tim Summer Hits sfida Battiti Live, una nuova regola potrebbe creare problemi

Tim Summer Hits sfida Battiti Live, sfida a suon di musica per i due programmi musicali dell’estate di Mediaset e Rai. Il noto programma musicale creato dal Gruppo Norba “Battiti Live” sarà trasmetto anche quest’estate da Mediaset con una grande novità. Come si vocifera da tempo, non ci sarà più Elisabetta Gregoraci alla conduzione del programma musicale di Radionorba. Uno dei personaggi più discussi dell’ultima stagione televisiva sbarca sul palco del Battiti Live, parliamo di Ilary Blasi, che dopo aver perso la conduzione dell’isola dei famosi, affidato a Vladimir Luxuria. Ilary Blasi sarà insieme ad Alan Palmieri sul palco dello show musicale più atteso dell’estate. Nelle ultime ore c’è però malcontento nel settore musicale per una nuova regola che potrebbe destare contrasti con alcuni artisti.

Tim Summer Hits sfida Battiti Live, la nuova regola

A Giugno partirà la nuova edizione del Battiti Live come sempre in questi giorni Radionorba ufficializzerà le tappe dell’edizione 2024 e si procederà alla registrazione delle puntate tra Giugno e Luglio che poi verranno trasmesse anche da Italia 1. Sul palco per la prima volta troveremo Ilary Blasi in coppia con il padrone di casa Alan Palmieri. Nel frattempo Elisabetta Gregoraci è tornata in mamma Rai con la conduzione del programma Mad in Italy in compagnia di Gigi e Ross. La voce di una nuova regola del programma concorrente targato Rai Tim Summer Hits sta destando non poche preoccupazioni al Battiti Live. Si parla di una regola che prevederebbe una sorta di esclusiva da parte dei cantanti verso l’uno o l’altro programma. Ovviamente non sarà semplice per le case discografiche dei cantanti accettare una regola del genere. Vorrebbe dire dover rinunciare al Battiti Live che in questi anni è diventato indubbiamente il programma di riferimento musicale dell’estate. L’intento del Tim Summer Hits, secondo questa indiscrezione sarebbe proprio quello di indebolire il concorrente “togliendogli” degli ospiti.

Tante le preoccupazioni dello staff organizzativo che dovrebbe a questo punto attendere le scelte di cantanti del calibro di Annalisa, Geolier, Angelina Mango, Mamhood, oppure Rose Villain che proprio in queste ore è impegnata per una denuncia su una foto fake che la ritrae nuda. La Rai ovviamente ha molta più disponibilità economica e potrebbe far leva su questo per “convincere” gli artisti più importanti a rinunciare al Battiti Live. Ovviamente questa è solo una voce e non sappiamo se questa nuova regola si concretizzerà. Al tempo stesso siamo certi che il panorama musicale italiano è talmente vasto, che c’è spazio per tutti.