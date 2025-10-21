This is Me, ospiti puntata del 22 ottobre 2025: Lorella Cuccarini festeggia 40 anni di carriera

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tutto pronto per una nuova, attesissima puntata di This is Me, lo show condotto da Silvia Toffanin che sta conquistando il pubblico di Canale 5 con un mix di emozione, musica e grandi racconti di vita. Mercoledì 22 ottobre 2025, l’appuntamento sarà interamente dedicato a una delle icone più amate della televisione italiana: Lorella Cuccarini, che festeggia i suoi 40 anni di carriera tra ricordi, sorprese e ospiti d’eccezione.

Un traguardo importante per la “più amata dagli italiani”, che nel corso degli anni ha saputo reinventarsi senza mai perdere il sorriso, passando con naturalezza dalla danza alla conduzione, dal canto alla recitazione. Durante la serata, il pubblico potrà rivivere i momenti più belli della sua carriera, dalle prime esperienze in Rai fino al ruolo di insegnante ad Amici.

Ma chi saranno gli ospiti che accompagneranno Lorella in questo emozionante viaggio? Quali sorprese ha preparato Silvia Toffanin per rendere la puntata ancora più speciale? Ecco cosa vedremo nella seconda puntata di This is Me.

This is Me: gli ospiti della puntata del 22 ottobre 2025

La seconda puntata di This is Me promette una vera e propria parata di stelle per celebrare Lorella Cuccarini. Tanti colleghi e amici saranno presenti in studio per raccontare aneddoti, condividere ricordi e regalare momenti di pura emozione.

Tra gli ospiti più attesi spiccano Amadeus e Marco Columbro, due nomi che hanno segnato capitoli indimenticabili della televisione italiana e che con Lorella hanno condiviso grandi successi. Non mancheranno poi grandi artisti della musica come Angelina Mango, Nina Zilli, i Pooh e i Ricchi e Poveri, pronti ad animare la serata con performance dal vivo.

Spazio anche a volti amatissimi del mondo di Amici: Alessandra Celentano, Elena D’Amario, Garrison e Beppe Vessicchio renderanno omaggio al percorso artistico e professionale di Lorella, sottolineando quanto abbia saputo ispirare intere generazioni di ballerini e performer.

Non mancheranno sorprese anche dal mondo dello sport e dello spettacolo con Alessandro Siani, Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, e alcuni campioni della Roma come Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Stephan El Shaarawy, che porteranno un tocco di simpatia e leggerezza alla serata.

Le emozioni e i momenti più attesi della serata

Ogni puntata di This is Me è costruita come un viaggio nel tempo, tra musica, immagini e racconti che sanno commuovere. Quella del 22 ottobre sarà però una puntata ancora più intensa, perché vedrà Lorella Cuccarini ripercorrere la propria carriera attraverso immagini d’archivio, clip storiche e momenti inediti che mostreranno il lato più autentico dell’artista.

Silvia Toffanin, con la sua consueta eleganza e sensibilità, accompagnerà Lorella in un dialogo ricco di aneddoti e confidenze personali, senza tralasciare il rapporto speciale che la showgirl ha costruito con il pubblico nel corso degli anni. Ci sarà spazio anche per la musica dal vivo e per alcune coreografie pensate proprio per omaggiare i suoi esordi nel mondo della danza.

Il pubblico potrà assistere anche a momenti inattesi e molto toccanti: da alcune lettere a sorpresa a messaggi di colleghi e amici che non potranno essere presenti in studio ma che hanno voluto rendere omaggio alla sua carriera.

Dove e quando vedere This is Me

La puntata di This is Me dedicata a Lorella Cuccarini andrà in onda mercoledì 22 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.40. Il programma sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove sarà possibile rivedere tutti i momenti più emozionanti della serata.

La seconda edizione dello show di Silvia Toffanin prevede tre appuntamenti speciali, ognuno dedicato a una grande figura dello spettacolo, dello sport o della musica italiana.