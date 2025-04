The Couple, Manila Nazzaro lancia una frecciatina a Helena Prestes: ecco cosa ha detto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera 28 aprile andrà in onda in prima serata sui teleschermi di Canale 5 la nuova puntata di The Couple, il reality show condotto da Ilary Blasi che non sta riscontrando molti favori da parte del pubblico. Tra le coppie che si stanno sfidando per provare a vincere 1 milione di euro c’è quella formata da Stefano Oradei e Manila Nazzaro. Proprio l’ex Miss Italia si è resa protagonista di una battuta che in breve tempo ha scatenato la reazione degli utenti sul web. Tutto è iniziato quando nel corso della cena due concorrenti si sono lanciati una bottiglietta d’acqua facendola cadere in terra. Di qui, è arrivata la reazione di Manila Nazzaro che ha lanciato una frecciatina nei confronti di Helena Prestes, la seconda classificata dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Manila Nazzaro fa una battuta su Helena Prestes a The Couple: c’entra il bollitore

Manila Nazzaro ha fatto una battuta su Helena Prestes che ha scatenato la reazione dei fan di quest’ultima. La concorrente di The Couple ha dichiarato le seguenti parole: “Beh ragazzi abbiamo visto bollitori partire in questa casa quindi va benissimo”, per commentare il lancio della bottiglietta avvenuto nella casa. L’ex MIss Italia ha fatto riferimento al brutto episodio avvenuto al Grande Fratello quando Helena Prestes arrivò a lanciare un bollitore a causa delle continue provocazioni a tavola di Jessica Morlacchi. Un brutto gesto che portò la produzione del reality show a prendere degli importanti provvedimenti nei confronti delle due concorrenti.