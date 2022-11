Testimone oculare “l’elicottero volava a bassa quota, poi il fumo”

Ci sarebbe un testimone oculare che ha visto l’elicottero volare a bassa quota, presumibilmente prima dello schianto, poco dopo ha visto del fumo provenire dalla collina. Il testimone della tragedia dell’elicottero dell’Alidaunia precipitato sul Gargano sarebbe un agricoltore che avrebbe anche aiutato i militari a raggiungere la zona dell’impatto.

Al momento dell’incidente c’era una fitta nebbia in quella zona del Gargano. Non è detto secondo le prime indagini che sia il maltempo la causa dello schianto. Purtroppo non era presente a bordo la scatola nera in quanto la normativa aeronautica vigente non ne prevede obbligatoriamente l’installazione a bordo di aeromobili del tipo coinvolto nell’incident.

L’allarme alla centrale operativa dei carabinieri è arrivata dopo le 9.40 dalla Torre di controllo di Brindisi: gli operatori affermavano di aver perso il contatto gps con il velivolo.