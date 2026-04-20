Test psicoattitudinali per i docenti: 9 studenti su 10 li pretendono

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Il dibattito sulla qualità dell’insegnamento torna al centro dell’attenzione, spinto da un dato che difficilmente passa inosservato: per la stragrande maggioranza degli studenti, per salire in cattedra non bastano più titoli e concorsi. Serve qualcosa in più, legato non tanto alle conoscenze quanto alla capacità di gestire persone, situazioni e tensioni quotidiane.

A evidenziarlo è un sondaggio realizzato da Skuola.net sui propri canali social, che ha coinvolto circa 780 tra studenti delle scuole superiori e universitari. Il risultato è netto: il 90% degli intervistati si dice favorevole all’introduzione di test psicoattitudinali per chi vuole diventare docente. Un orientamento che riflette una percezione ormai diffusa tra i più giovani, sempre più attenti non solo alla preparazione dei professori, ma anche al loro equilibrio e alle competenze relazionali.

Docenti sotto esame? Il sondaggio

Dietro questo dato si intravede una trasformazione profonda dell’idea stessa di insegnamento. Non si tratta più soltanto di trasmettere contenuti, ma di saper gestire dinamiche complesse, rapporti interpersonali e situazioni spesso imprevedibili. La classe diventa così uno spazio in cui contano tanto le competenze disciplinari quanto la capacità di mantenere lucidità e controllo.

Il sondaggio arriva inoltre in un momento particolarmente delicato, segnato da un episodio che ha suscitato forte indignazione. In una scuola media, una docente avrebbe reagito in maniera eccessiva alle domande insistenti di alcune studentesse sulle modalità di un compito, arrivando a compiere un gesto estremo come tagliare i capelli a una di loro. Un fatto che ha inevitabilmente riacceso il confronto sull’idoneità psicologica degli insegnanti e sui criteri con cui si accede alla professione.

In questo scenario, la richiesta di introdurre strumenti di valutazione più completi appare sempre meno marginale e sempre più parte di un confronto destinato a restare aperto.

Il prof che gli studenti vogliono davvero

Se c’è un dato che emerge con chiarezza, è che per gli studenti la bravura di un docente non coincide più soltanto con la preparazione. La conoscenza della materia resta importante, ma non basta a definire un insegnante efficace.

A pesare davvero sono altre qualità: la capacità di coinvolgere, di spiegare in modo chiaro, ma soprattutto di motivare. Per la grande maggioranza degli intervistati, un buon docente è quello che riesce a tenere viva l’attenzione e a dare valore agli studenti, non solo a trasmettere contenuti.

Accanto a questo, cresce l’importanza dell’ascolto. Quasi sette su dieci sottolineano quanto sia decisivo sentirsi compresi, soprattutto nei momenti di difficoltà. Un segnale forte, che racconta una scuola in cui la dimensione umana conta quanto, se non più, di quella didattica.

In questo scenario prende forma anche un’altra richiesta: quella di valutare i docenti. Non come forma di controllo, ma come strumento di miglioramento. Oltre tre studenti su quattro ritengono giusto introdurre sistemi di valutazione più strutturati, mentre una buona parte si dice favorevole a questionari anonimi a fine anno, sul modello universitario.