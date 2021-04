Terreni comunali, avviso di asta pubblica

Si informa che nella sezione “Bandi Gare” dell’Albo Pretorio on-line è stato pubblicato l’ “AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DI TERRENI AGRICOLI COMUNALI” per la locazione/concessione dei terreni agricoli comunali, suddivisi in lotti, ivi indicati.

I soggetti interessati devono presentare apposita istanza all’Ufficio Protocollo del Comune di Manfredonia, entro le ore 12.00 del 21 APRILE 2021, attenendosi alle modalità e prescrizioni indicate nel suddetto Avviso.

Il modello di istanza di partecipazione e di offerta economica sono pubblicati in allegato al suddetto avviso.