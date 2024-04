Terra amara sospesa su Canale 5: il cambio di programmazione che fa infuriare i fan

Terra amara è oggetto di molteplici cambi di programmazione. La soap opera dopo essere stata sospesa al pomeriggio sostituendola con la nuova serie tv Endless Love subirà altre variazioni di palinsesto. In particolare, le vicende ambientate a Cukurova andranno in onda eccezionalmente il prossimo venerdì 12 aprile sui teleschermi di Canale 5. Mediaset infatti ha deciso di puntare sulla soap opera per provare a battere la concorrenza con The Voice Senior su Rai 1. Ma le novità non sono finite qui in quanto per il mese di giugno è previsto un altro cambio di programmazione. Gli appuntamenti di Terra amara verranno sospesi al sabato pomeriggio.

Le vicende ambientate a Cukurova non andranno più in onda di sabato a partire dal mese di giugno. Terra amara infatti subirà un ennesimo cambio di programmazione che siamo sicuri non sarà preso bene dai fan che non vedono l’ora di sapere come finirà la storia d’amore tra Zuleyha e Hakan. Non è da escludere che Mediaset promuova La promessa al sabato pomeriggio con puntate extra-large. Ma cosa vedremo nel corso delle puntate finali della soap opera? Le anticipazioni svelano che Zuleyha e Hakan diventeranno marito e moglie. Fikret, invece, riuscirà a far arrestare Abdulkadir grazie alla testimonianza di Ali Riza. Proprio quest’ultimo deporrà davanti al procuratore al quale ammetterà che il fratello di Vahap è il mandante della morte di Fekeli. La detenzione dell’uomo tuttavia avrà vita breve.