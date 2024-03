Terra Amara, che mazzata per i fan: la decisione di Mediaset lascia tutti senza parole

Ormai Canale5 ha abituato il suo pubblico a continui cambiamenti nel palinsesto, ma nessuna serie ha incarnato questa volatilità quanto la celebre produzione turca, Terra Amara. Giunta come una novità estiva, la serie ambientata a Cukurova ha conquistato il pubblico tanto da garantirsi un posto fisso anche nella stagione invernale. I suoi successi hanno portato a un’estensione graduale della sua presenza in onda, passando dai giorni lavorativi fino a occupare la prestigiosa fascia della prima serata del venerdì, con ascolti ben oltre le aspettative.

Tuttavia, come riportato da Davide Maggio, i venti del cambiamento soffiano ancora. Con l’avvicinarsi della conclusione della quarta e ultima stagione della serie turca, il suo destino è ancora incerto. I continui ribaltamenti nel palinsesto di Mediaset rendono difficile predire quando avverrà il gran finale. La riduzione della fascia pomeridiana ha già spianato la strada a una nuova soap turca intitolata “Endless Love”, in onda dal lunedì. Eppure, proprio quando sembrava che la serie avesse trovato la sua collocazione definitiva il venerdì sera, un’altra sorpresa è in arrivo.

Terra Amara, salta anche la messa in onda serale?

A partire dal 29 marzo, Canale5 darà il via a una nuova fiction tutta italiana intitolata “Se potessi dirti addio”, con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. Questo porta inevitabilmente a domandarsi: che fine farà la serie turca? Con un palinsesto già delineato, non sembrano esserci spazi disponibili per la sua collocazione.

Il lunedì sarà dedicato al Grande Fratello, mentre il martedì e il giovedì ospiteranno la seconda stagione della serie Netflix di Ficarra e Picone, “Incastrati”. Il mercoledì debutterà la nuova fiction “Vanina – Un vicequestore a Catania”, con Giusy Buscemi, mentre il venerdì sarà il turno di “Se potessi dirti addio”. Il sabato sera sarà riservato al Serale di Amici 23, mentre la domenica è probabile che continuerà “Lo show dei record” con Gerry Scotti.

Dunque, per gli appassionati della serie turca, sembra che i giorni siano contati, e l’incertezza sul suo destino cresce mano a mano che il palinsesto di Canale5 si evolve. Bisognerà restare sintonizzati per scoprire quale sarà la prossima mossa di Mediaset e il futuro della serie che ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso per così tanto tempo.