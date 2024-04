Terra amara anticipazioni domani 12 aprile: nuovo alloggio per Gaffur e Uzum, l’incredibile novità

Tante novità accadranno nel corso della nuova puntata di Terra amara che sarà in onda domani 12 aprile dalle ore 21:20 in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, Abdukadir si scontrerà con Betul dopo aver scoperto delle sue nozze con Colak. Di conseguenza, Vahap caccerà di casa Betul e Sermin per conto di suo fratello. Intanto, Colak riceverà tre notifiche da parte del comune in quanto intenzionato a demolire il suo ristorante abusivo. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che l’impresario arrabbiato dichiarerà pubblicamente agli abitanti di Cukurova che l’ordine di demolizione non è altro che una vendetta di Lutfiye. Zuleyha, invece, apparirà diffidente nei confronti della buona fede di Sermin e Betul che ha accolto in casa.

Terra amara anticipazioni 12 aprile: Gaffur e Uzum si trasferiscono nella tenuta di Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara sulla puntata trasmessa il 12 aprile su Canale 5 rivelano che Lutfiye si presenterà al ristorante di Colak con l’ordine di demolizione mentre Zuleyha e Hakan si recheranno in municipio per la licenza di matrimonio. La madre di Leyla poi offrirà a Sermin e Betul di vivere nell’abitazione di Gaffur e Uzum, che invece si trasferiranno alla tenuta. Fikret inviterà a casa Zuleyha per chiederle di diventare sua moglie. Ma sul più bello l’uomo scoprirà che lei e Hakan hanno deciso di sposarsi. Intanto, alla villa giungerà un uomo disperato per le gravi condizioni in cui versa sua moglie per le complicazioni del parto. Zuleyha accetterà di seguirlo insieme al dottor Aycut per provare a salvarla.