Terra amara anticipazioni 7 aprile: Hakan anticipa il piano di Fikret, ecco cosa succede

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata di Terra amara in programma domenica 7 aprile dalle ore 14:30 in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, Abdulkadir si scaglierà come una furia contro Betul che ha deciso di sposare Colak. L’uomo poi inviterà suo fratello Vahap a cacciare di casa Betul e sua madre Sermin. Intanto, Colak riceverà la terza notifica da parte del comune per l’abbattimento del suo ristorante abusivo. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che la decisione sarà presa male dall’imprenditore, tanto da considerarlo un affronto. Per l’occasione, Colak accuserà Lutfiye di aver ideato un piano per vendicarsi di lui.

Terra amara anticipazioni: Fikret vuole chiedere Zuleyha in sposa ma viene anticipato da Hakan

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti la puntata trasmessa il 7 aprile in prima visione tv rivelano che Zuleyha apparirà diffidente nei confronti di Sermin e Betul nonostante queste ultime le giurino fedeltà e riconoscenza per quello che è successo con Colak. Lutfiye, intanto, si presenterà al ristorante con l’ordine di demolirlo mentre Zuleyha e Hakan si recheranno in comune per fare le pubblicazioni di matrimonio. La madre di Demir poco dopo offrirà l’abitazione di Gaffur e Uzum a Betul e Sermin dopo essersi ritrovate in mezzo alla strada. Fikret, intanto, inviterà Zuleyha a cena per chiederle di sposarla se non scoprisse che è stato anticipato da Hakan. Alla fattoria Yaman, invece, giungerà un uomo in ansia per le condizioni di sua moglie. Per questo motivo, Zuleyha deciderà di aiutarlo visto le sue nozioni di ostetricia.