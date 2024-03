Terra amara anticipazioni 4 aprile: Zuleyha, mossa a sorpresa verso Betul

Tante novità accadranno nel corso della nuova puntata di Terra amara in programma giovedì 4 aprile dalle ore 21:20 in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, Colak rinchiuderà in casa Betul dopo aver scoperto che tramava alle sue spalle. Sermin preoccupata allerterà la polizia che però non potrà fare niente per mancanza di prove. La donna a questo punto racconterà alla stampa di avere dei sospetti su Colak, tanto da temere che abbia ucciso sua figlia. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che le accuse di Sermin usciranno sulla prima pagina di tutti i giornali di Cukurova. Colak non prenderà bene la notizia, tanto da scatenare la sua furia contro chiunque.

Terra amara anticipazioni: Zuleyha salva la vita di Betul

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti la nuova puntata trasmessa il 4 aprile rivelano che Fikret supererà brillantemente il difficile intervento effettuato dal luminare svizzero. Anche Abdulkadir verrà dimesso dall’ospedale. Una volta fuori, l’uomo farà pace con suo fratello colpevole di averlo ferito gravemente. Inoltre, Abdulkadir gli chiederà di fargli da spia pretendendo che pedini Colak, che intanto minaccerà Sermin. La madre di Betul a questo punto chiederà aiuto a Zuleyha, che deciderà di intervenire. La donna infatti mettere insieme una squadra con cui entrare alla villa di Colak. In questo frangente, Zuleyha troverà Betul rinchiusa in una stanza, tanto da portarla in salvo. Sermin si mostrerà immensamente grata a Zuleyha che però metterà in chiaro che il salvataggio di Betul non significa che le abbia perdonate.