Tentativi di truffe a Manfredonia: prestare attenzione alle chiamate sospette

Le truffe telefoniche sono ormai una realtà ben nota alla maggior parte delle persone. Le tecniche adoperate sembra essere sempre le stesse, tanto da essere divenute un rituale. Telefonate da parte di numeri ignoti, che si fingono parenti bisognosi di aiuto imminente. Nel corso della giornata di oggi sono giunte diverse segnalazioni provenienti da Manfredonia.

Segnalazioni di truffe telefoniche da Manfredonia

Proseguono senza sosta le truffe telefoniche ai danni di anziani residenti nel territorio del Gargano. Difatti nel corso della mattinata sono giunte diverse segnalazioni da parte di cittadini residenti a Manfredonia. La dinamica risulta la stessa adoperata anche per altri raggiri messi in atto in precedenza. Nello specifico si tratta di telefonate in cui persone sconosciute si fingono familiari in difficoltà. Gli abili truffatori inventano storie in cui nipoti o figli si sono ritrovati coinvolti in incidenti o hanno riscontrato gravi problemi con la giustizia. Dunque i parenti hanno un immediato bisogno di soldi, e loro risultano essere degli amici o degli intermediari. Poco dopo, infatti, dinanzi alle abitazioni degli anziani si presentano dei complici per intascare ingenti somme di denaro.

Questa volta, tuttavia, le bande organizzate non sono riuscite a portare a termine i loro intenti di truffa. Le persone contattate, infatti, hanno da subito intuito qualcosa di strano nel corso delle chiamate, tanto da segnalare il fatto alle autorità.

Le forze dell’ordine hanno arrestato diverse bande organizzate

Le forze dell’ordine stanno svolgendo un eccellente lavoro sul territorio del Gargano. Nel corso delle ultime settimane hanno arrestato i componenti di diverse bande di truffatori seriali. In seguito agli arresti è stato confermato che il modus operandi è il medesimo. Gli anziani, essendo spesso più vulnerabili, risultato il loro bersaglio preferito.