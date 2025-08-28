Manfredonia, anziana cade sul balcone di casa: salvata dai Vigili del fuoco

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gli incidenti domestici risultano all’ordine del giorno, generando non poche problematiche fra la popolazione. A Manfredonia si è verificato un episodio spiacevole, che ha visto coinvolta un’anziana signora. La donna, residente in via Pulsano, è caduta sul terrazzo della sua abitazione. Con molta probabilità al momento dell’accaduto l’anziana si trovava da sola in casa e non è riuscita a chiedere aiuto. I vicini hanno prontamente compresa che la donna fosse in pericolo. Tuttavia non riuscendo ad intervenire per soccorrerla, hanno subito allertato i Vigili del fuoco. Grazie al supporto di strumenti idonei, i Vigili sono riusciti a raggiungere il terrazzo e mettere in salvo la signora.

L’evento poteva avere dei risvolti negativi, ma grazie all’interessamento dei vicini è stato possibile evitare il peggio.