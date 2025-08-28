Manfredonia, anziana cade sul balcone di casa: salvata dai Vigili del fuoco
Incidente domestico sul balcone di casa, evitato il peggio grazie all'intervento dei Vigili del fuoco
Gli incidenti domestici risultano all’ordine del giorno, generando non poche problematiche fra la popolazione. A Manfredonia si è verificato un episodio spiacevole, che ha visto coinvolta un’anziana signora. La donna, residente in via Pulsano, è caduta sul terrazzo della sua abitazione. Con molta probabilità al momento dell’accaduto l’anziana si trovava da sola in casa e non è riuscita a chiedere aiuto. I vicini hanno prontamente compresa che la donna fosse in pericolo. Tuttavia non riuscendo ad intervenire per soccorrerla, hanno subito allertato i Vigili del fuoco. Grazie al supporto di strumenti idonei, i Vigili sono riusciti a raggiungere il terrazzo e mettere in salvo la signora.
L’evento poteva avere dei risvolti negativi, ma grazie all’interessamento dei vicini è stato possibile evitare il peggio.