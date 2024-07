Tenta di rubare un’autovettura: arrestato in flagranza dai Carabinieri, il video

I Carabinieri della Compagnia di Foggia hanno arrestato in flagranza di reato un giovane ortese con l’ipotesi di furto aggravato.

Nella notte appena decorsa i militari della Stazione Carabinieri di Orta Nova supportati dai militari della Compagnia di Intervento Operativo del 14° Reggimento Carabinieri Calabria, impegnati in servizio di perlustrazione e allertati tramite Numero Unico di Emergenza, sono intervenuti in una via di quel centro cittadino sorprendendo due persone intente ad asportare un’autovettura.

Decisiva la tempestività degli operanti che, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato uno dei due soggetti che alla loro vista si era dato alla fuga.

Nel corso della perquisizione che è seguita sono stati rinvenuti diversi attrezzi atti allo scasso ed è stata individuata un’autovettura di grossa cilindrata utilizzata dagli autori per commettere il delitto.

Ciò testimonia, ancora una volta, il grande impegno dell’Arma dei Carabinieri e della Magistratura, nel contrasto ad ogni forma di illegalità, in particolare quella predatoria, nel Comune dei Cinque Reali Siti come in tutta la Provincia di Foggia.

In ultima analisi va precisato che la posizione della persona sottoposta ad indagini è al momento al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che le stesse non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.