Temptation Island, novità per l’ultima puntata: cambia tutto

Grandi novità per l’ultima puntata di Temptation Island su Canale 5: i fan devono stare attenti alle news, cambia tutto.

Continua il grande successo del reality di Canale 5 Temptation Island che mette alla prova le coppie con grandi colpi di scena, appassionanti confronti, litigi, riappacificazioni, polemiche e tutti gli ingredienti giusti per il programma televisivo di successo, quale si è dimostrato essere. Nella sua versione autunnale continua a dimostrarsi un fuoriclasse nel palinsesto e, proprio per questo motivo, ci sono ottime notizie per i fan.

Alcune novità, infatti, riguardano la messa in onda dell’ultima puntata del programma. Ottime novità per chi apprezza questo show e non vede l’ora di scoprire come andrà a finire tra le coppie scoppiate e quelle solide. Ecco che cosa aspettarsi per il gran finale di Temptation Island.

Temptation Island: cosa accadrà nell’ultima puntata e quando andrà in onda

Le grandi novità di Temptation Island, previste per l’ultima puntata, partono innanzitutto dalla sua messa in onda. Il finale era inizialmente previsto per il 15 ottobre, ma è stato allungato di una settimana. Visto il grande successo del reality show, Canale 5 ha deciso di prolungare ancora gli episodi, finendo con il programmare il finale di stagione per il 22 ottobre. Sarà questa, infatti, l’ultima puntata del reality.

In prima serata su Canale 5 si scopriranno, finalmente, come saranno andate a finire le dinamiche tra le coppie di questa stagione, infuocate più che mai. Tra Titty inferocita contro Antonio, per i comportamenti di quest’ultimo e Mirco costretto ad un rapido falò di confronto con la fidanzata, interrompendo a metà un’esterna con Alessia. E i colpi di scena non finiscono qua.