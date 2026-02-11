Temptation Island, Massimo Colantoni è di nuovo single, l’annuncio: “La storia con Denise è finita”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Massimo Colantoni ha partecipato ad una delle passate edizioni di Temptation Island e il suo percorso non passò inosservato. Al reality partecipò con l’allora fidanzata Ilaria Teolis ma la loro relazione non era riuscita a sopravvivere.

Nel villaggio si era avvicinato ad alcune delle tentatrici, tornato single dopo il falò di confronto per un po’ aveva frequentato una delle single ma tra loro non durò a lungo. L’ex volto di Temptation Island aveva poi ritrovato l’amore con Denise Lo Giudice e sembravano più innamorati che mai.

Massimo Colantoni e Denise Lo Giudice si sono lasciati: cosa ha detto l’ex volto di Temptation Island sui social

La loro storia d’amore era diventata subito solida e importante, nel 2023 sono anche diventati genitori per la prima volta. Le cose tra loro però sono cambiate, alcuni fan avevano già capito che c’era qualcosa che non andava e nelle scorse ore lui ha annunciato la separazione.

Sul suo profilo Instagram Massimo Colantoni ha rivelato che la storia d’amore con Denise Lo Giudice è giunta al capolinea da due mesi. A detta sua è sempre stato riservato, però ha voluto fare chiarezza dal momento che in molti glielo hanno chiesto. Ai suoi seguaci ha detto che non ci sono vincitori quando una relazione finisce, soprattutto quando c’è un figlio di mezzo. Ha preferito non rivelare i motivi della rottura, pensa però che il tempo darà tutte le risposte.