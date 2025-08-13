Temptation Island: Lucia in compagnia di un nuovo tentatore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le ultime settimane hanno alimentato numerose indiscrezioni sul destino sentimentale di Lucia, ex protagonista di Temptation Island. Dopo la rottura con Rosario, con cui aveva condiviso un percorso difficile, sembra che la modenese abbia deciso di voltare pagina. Recentemente, infatti, è stata avvistata a Palermo in compagnia di Salvatore, un single che aveva attirato l’attenzione durante l’ultima edizione del reality, grazie alla sua vicinanza a Sarah Esposito.

Lucia sta con il tentatore Salvatore?

L’incontro tra Lucia e Salvatore ha suscitato grande curiosità tra fan e follower, soprattutto perché si è verificato in un periodo in cui Lucia era stata pizzicata più volte in compagnia di altri tentatori, alimentando i sospetti di un possibile ritorno di fiamma o di nuovi flirt. A complicare il quadro, ci sono state anche segnalazioni di incontri con l’ex Rosario, che hanno fatto ulteriormente discutere.

Tuttavia, la protagonista di Temptation Island mantiene il massimo riserbo, rispettando i vincoli imposti dal contratto con la produzione. L’attesa ora si concentra sulla ripresa di Uomini e Donne a settembre, quando si prevede il confronto tra le coppie, sotto gli occhi attenti di Maria De Filippi. La vicenda di Lucia resta al centro dell’attenzione, tra misteri e supposizioni.