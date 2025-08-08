Temptation Island: Lucia e Rosario sono tornati insieme?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le ultime indiscrezioni su Temptation Island stanno scuotendo il mondo del gossip. Pochi frame, ma sufficienti a sorprendere i fan, mostrano Rosario Guglieli e Lucia Ilardo insieme alla stazione di Napoli Centrale, accompagnati anche da Antonio Panico e Valentina Riccio. La foto, condivisa da Lorenzo Pugnaloni, mette in discussione l’ipotesi di un addio definitivo tra i due ex protagonisti del reality.

Riavvicinamento tra Lucia e Rosario?

L’incontro sembra suggerire un possibile riavvicinamento tra Rosario e Lucia, dopo che si erano detti addio nel confronto finale del programma. La presenza di Lucia in compagnia di altri ex del villaggio, come Andrea e Francesco, alimenta i sospetti di una riconciliazione o di nuovi sbocchi sentimentali. Tuttavia, la situazione si complica: Rosario, dopo aver accompagnato Lucia in stazione, è salito su un treno da solo, lasciando molti interrogativi aperti.

Il legame tra Rosario e Antonio Panico, testimone di nozze di Valentina Riccio, conferma invece un’amicizia solida tra i due. Resta da capire se questa uscita pubblica possa segnare un passo verso un possibile ritorno di fiamma o se sia solo un incontro casuale. La vicenda continua a tenere banco tra i fan del programma.