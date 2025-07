Temptation Island 2025, Antonio chiede la mano di Valentina: la reazione della famiglia di lei

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Temptation Island 2025 è il programma più visto in questo momento in Italia. La puntata di ieri 31 luglio ha registrato un record storico, totalizzando il 31% di share ed oltre 4 milioni di telespettatori. Protagonisti di queste ultime puntate del reality show vi sono stati Antonio e Valentina Ricci. Nel corso del falò di confronto, l’uomo ha chiesto alla fidanzata di diventare sua moglie. Antonio ha dichiarato, inginocchiandosi di fronte a Valentina: “M vuò spusà?” con in sottofondo le note di “Ti aspetto all’altare” di Tony Colombo. La scena è subito diventata virale sui social, tanto che molti utenti l’hanno definita tra le migliori di questa stagione di Temptation Island 2025, che sta registrando ascolti incredibili con la conduzione di Filippo Bisciglia, ormai definito l’uomo dei record.

Temptation Island 2025, la reazione della famiglia di Valentina Ricci alle nozze con Antonio Panico

Antonio Panico ha chiesto la mano di Valentina nel corso di questa stagione del viaggio dei sentimenti. Neanche a dirlo, la scena ha scatenato la reazione dei fan ma anche della famiglia di lei. In un commento lasciato dalla sorella di Valentina Ricci su Tiktok si leggono le seguenti parole: “La proposta più bella. Sei un grande cognatino mio. Forza sister, vi voglio bene. Che emozione” mentre un’altra sorella ha scritto: “Non mia sorella che rimarrà nella storia di Temptation Island 2025″. Nel corso di questa stagione, la donna aveva parlato spesso della sua famiglia, ammettendo le seguenti parole: “I miei familiari mi hanno detto che questa è l’occasione per chiudere questa storia malata“. Insomma, la famiglia di Valentina sembra aver cambiato idea su Antonio.