Temptation Island, Arianna Mercuri parla del rapporto con Valerio: “C’è libertà”, cosa ha detto sulla convivenza

Arianna Mercuri e Valerio Ciaffaroni si sono conosciuti durante l’ultima edizione di Temptation Island. Lui nel reality di Filippo Bisciglia voleva mettere alla prova l’ex fidanzata Sarah Esposito ma si è invaghito dell’ex tentatrice.

Nel villaggio è scattato un bacio tra loro e dopo aver messo fine alla sua precedente relazione hanno approfondito la loro conoscenza lontano dalle telecamere. I primi mesi ci sono state delle turbolenze nel loro rapporto, si erano anche allontanati, poi però hanno deciso di iniziare una relazione stabile. Oggi la storia d’amore tra Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri procede a gonfie vele, sui social appaiono uniti e innamoratissimi.

Nuove rivelazioni di Arianna Mercuri sul rapporto con Valerio Ciaffaroni: cosa ha detto sulla mancata convivenza

Rispondendo ad alcune domande sul suo profilo Instagram l’ex tentatrice di Temptation Island ha detto che la sua storia d’amore con Valerio Ciaffaroni è sana. Ai suoi seguaci ha detto che si sente parlare spesso di relazioni tossiche, ma lei non vorrebbe mai un rapporto di quel tipo.

Arianna Mercuri ha rivelato: “In questo rapporto c’è libertà, c’è spazio di scelta, non c’è controllo o gelosie infondate“. In merito al fatto che non vivono insieme ha detto che spesso il non andare a convivere viene vista come una cosa negativa. Lei però pensa che siano belli anche i giorni in cui non stanno insieme ma riescono a stare lo stesso bene. La fidanzata di Valerio Ciaffaroni ha aggiunto: “C’è differenza tra bisogno e desiderio, se stiamo insieme non è perché c’è il bisogno, è il desiderio”.