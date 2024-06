Temptation Island anticipazioni: un ex corteggiatore di Uomini e Donne tra i tentatori

Domani 27 giugno andrà in onda la prima puntata di Temptation Island che sarà condotta da Filippo Bisciglia in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Sette le coppie che metteranno in gioco i loro sentimenti in questa edizione del reality show ambientato in Sardegna. Poche ore fa TvBlog ha svelato i tentatori che prenderanno parte a questa nuova stagione. Le anticipazioni di Temptation Island rivelano che ci sarà Filippo, un 31enne che ama lo sport. Andrea, invece, vive a Madrid ed è padre di un figlio di 7 anni. Inoltre, ci saranno Simone, un calciatore di 32 enne e Luigi di Caserta: un medico che durante il Covid è andato nelle case a visitare i malati. Carlo, invece, ha 28 anni: imprenditore e gestore di diverse case vacanze: è stato corteggiatore di Uomini e Donne.

Temptation Island anticipazioni: svelati i tentatori di questa edizione

Le anticipazioni di Temptation Island rivelano che tra i tentatori di questa nuova edizione ci saranno Giovanni, che lavora in un’azienda farmaceutica mentre Jacob lavora come muratore ed ha 24 anni. Federico di 34 anni: ha vissuto a Londra dove è diventato bartender. Maicol e Fabio hanno in comune la giovane età: uno 28 e l’altro 27, entrambi sono legati profondamente alla figura materna. Fede è un personal trainer di 23 anni e Andy, un 28enne di Novara. Infine ci sarà Roberto, un 30enne da Gela. Tutti loro prenderanno parte alla nuova edizione insieme alle tentatrici per cercare di smuovere le dinamiche all’interno delle coppie presenti nel reality show di Canale 5. Non ci resta che attendere il 27 giugno per vedere cosa succederà.