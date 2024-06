Temptation Island 2024, una coppia squalificata dopo una settimana? Cos’è successo

La nuova edizione di Temptation Island 2024 inizierà il prossimo 27 giugno sui teleschermi di Canale 5 dove sono attesi diversi colpi di scena. Filippo Bisciglia ha dato l’annuncio ufficiale della partenza del reality show in un video postato nel profilo della trasmissione. Nel frattempo, i protagonisti di Temptation Island 2024 stanno già facendo parlare di sé. Sul web spuntano voci a dir poco sorprendenti su una delle coppie presentata da poco mentre i tentatori e tentatrici si conosceranno solo durante la prima puntata. Rumors parlano di tensioni all’interno del resort in Sardegna che avrebbero portato una coppia ad infrangere il regolamento. E’ bastata una settimana di riprese che la tensione sarebbe già alle stelle all’interno del programma.

Temptation Island 2024, una coppia ha violato il regolamento

Alcune voci mormorano che una coppia sarebbe arrivata a limite della sopportazione praticamente da subito. La fidanzata sarebbe andata su tutte le furie dopo aver visto un filmato riguardante il suo compagno, che si sarebbe avvicinato un po’ troppo ad una tentatrice. Nel giro di poco la tensione sarebbe continuata a salire. La fidanzata avrebbe compiuto un atto che sarebbe stato punito dalla redazione di Temptation Island 2024. Una compagna avrebbe chiesto il confronto anticipato neanche cinque giorni dall’inizio delle riprese ma il fidanzato avrebbe rifiutato il falò di confronto scatenando le sue ire. La giovane avrebbe fatto una corsa a perdi fiato e seminato la sicurezza si sarebbe introdotta nel viaggio del partner per un faccia a faccia. Per questo motivo, i due sarebbero stati squalificati dopo neanche una settimana di soggiorno in Sardegna.