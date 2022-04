👉 TEMPO IN LENTO PEGGIORAMENTO.

🌧️ Ultime ore di temperature miti e primaverili; dalla serata di sabato e per tutto il ponte pasquale #temperature in forte calo su tutta la regione. Soprattutto nella giornata di Pasquetta farà freddo, con differenza termica in quota fino a 8 gradi in meno rispetto agli ultimi giorni miti.

🌬️ Il vero protagonista sarà il #vento, teso di maestrale, da moderato a forte. Aumenterà la percezione di freddo con cieli spesso nuvolosi.

🌧️ Le pioggie saranno deboli, irregolari con qualche isolato rovescio soprattutto sui settori centro meridionali della Puglia, con fenomeni circoscritti nella giornata di #Pasqua. Mentre per Pasquetta le piogge saranno pressoché assenti ma resterà il forte vento di maestrale.

meteopugliainfoto