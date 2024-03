Tempesta d’amore puntate settimanali dal 18 al 22 marzo 2024

Tempesta d’amore e le puntate settimanali dal 18 dal 18 al 22 marzo 2024 ci faranno venire la pelle d’oca.

Leon rivelerà a Josie che Paul non le ha mai mancato di rispetto, non c’è stato alcun tradimento con Tatjana. Al contrario l’intrigante Constanze lo ha preso di mira. In ogni caso, la giovane deciderà di rimanere con il suo fidanzato.

Tempesta d’amore puntate settimanali, Markus investirà nel ristorante di Robert

Markus informerà Werner di voler investire nel ristorante di Robert i soldi provenienti dalla vendita dell’ala est del Fürstenhof. Saalfeld senior si troverà così a dovere scegliere tra la salvezza dell’hotel e la felicità del figlio.

Carolin si concentrerà sulla sua love story con Michael, per riuscire a dimenticare Vanessa. Non sarà molto facile riuscirci. Paul rivelerà a Josie una bella novità: ha trovato l’abitazione di suo padre naturale! Tra i due, finalmente, potrebbe esserci il modo di stare vicini.

Tempesta d’amore puntate settimanali, André si assume una responsabilità non sua

André si prenderà la responsabilità di un piccolo incidente combinato da Gerry. Non trascorrerà molto tempo che dirà la verità verità davanti a Helene. La donna gli farà una confessione da non credere. Robert non si fiderà degli Schwarzbach e respingerà la loro proposta, bloccherà quindi la vendita dell’ala est del Fürstenhof. Alexandra cercherà di soggiogarlo, conoscendo la sua debolezza.

Josie respingerà il bacio di Paul e proverà a relazionarsi con Leon. Lindbergh, non rinuncerà a lei. Carolin e Leon si avvicineranno e la donna confesserà qualche cosa di incredibile. Christoph avrà paura che Alexandra lasci il Fürstenhof che Robert ha rifiutato la vendita e la chiamerà. Markus, mentre la moglie è sconvolta, procederà da solo e andrà fino in fondo.