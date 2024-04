Tempesta d’Amore, le anticipazioni di oggi: decisione dolorosa di Carolin

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore, serie tv tedesca in onda su Rete 4 alle 19:50 e ambientata nel lussuoso albergo bavarese, Hotel Fürstenhof, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Carolin ha preso una decisione dolorosa, optando per l’annullamento del matrimonio con Michael. Mentre affronta il difficile processo di separazione, Josie riceve incoraggiamento da parte di Paul e decide di prendere parte al prestigioso concorso “Prix du Chocolat”.

Su suggerimento di Werner, anche Robert si unisce all’evento di speed dating, ma ben presto si rende conto che quella non è la sua tazza di tè e decide di abbandonare. Al suo posto, André accetta di partecipare e si trova presto ad essere corteggiato da un’ammiratrice molto insistente. Per liberarsi da un’intrusiva pretendente conosciuta durante lo speed-date, André compie un gesto impulsivo, baciando Helene.

Nel frattempo, Werner scopre che sua nipote Valentina ha cancellato il suo viaggio a Berlino a causa dello stress legato agli studi. Tuttavia, le sorprese non finiscono qui: Valentina fa improvvisamente ritorno al Fürstenhof, portando un nuovo brivido nell’aria. Intanto, grazie all’aiuto di Gerry, Shirin riesce ancora una volta a trasformare Dayita per la prima del suo film. Per permetterle di concentrarsi sul trucco, Gerry si assume anche i compiti di pulizia di Shirin. Tuttavia, questa generosa azione non passa inosservata e presto Robert convoca Shirin nel suo ufficio per un serio confronto.

Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi 8 aprile 2024

La soap tedesca Sturm der Liebe va in onda in Germania a partire dal 2005 sull’emittente Das Erste. Nel nostro Paese viene trasmessa a partire dal 2006 in prima visione assoluta sulle reti Mediaset.

Inizialmente trova una collocazione su Canale 5. Dal 2007 Tempesta D’Amore va in onda su su Rete 4. L’appuntamento con Tempesta D’Amore è fissato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con episodi frazionati a partire dalle 19.50 fino alle 20.30 circa.