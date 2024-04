Tempesta d’Amore anticipazioni, nuovi sentimenti per Gerry: grandi sfide per Vanessa e Josie

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore, serie tv tedesca in onda su Rete 4 alle 19:50 e ambientata nel lussuoso albergo bavarese, Hotel Fürstenhof, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Shirin affronta la difficile realtà della sua cecità dopo un incidente con un prodotto per la pulizia. Con le bende sugli occhi, cerca di adattarsi alla sua nuova vita, ma l’adattamento è un percorso difficile. Nel frattempo, Gerry continua a sognare il recupero miracoloso di Shirin e condivide i suoi sogni con sua madre Helene. Tuttavia, quando Helene condivide i suoi sogni con Shirin, la reazione di quest’ultima è di estremo nervosismo, desiderando di togliersi le bende una volta per tutte.

Vanessa e Carolin riaffrontano la loro amicizia, ma è evidente che tra loro c’è qualcosa di più. Tra le due scocca un bacio, portando Vanessa a confrontarsi con i suoi nuovi sentimenti. Pur decidendo di seguire il flusso, Vanessa deve fare i conti con le conseguenze dei suoi sentimenti, soprattutto quando si tratta di Max. Tuttavia, quando Vanessa propone un incontro con Carolin, quest’ultima reagisce in modo inaspettato, gettando ulteriore incertezza sulla situazione.

Intanto, Josie riceve una proposta di matrimonio sotto la torre dove ha sigillato il suo amore con Paul. Felice e innamorata, accetta entusiasta e esprime il desiderio di sposarsi proprio in quel luogo speciale. Yvonne cerca quindi di convincere Erik ad aiutare nel realizzare il matrimonio da sogno per la figlia, ma non sa che lui sta affrontando gravi problemi economici. La domanda rimane: Erik sarà finalmente sincero con Yvonne riguardo ai suoi problemi, o continuerà a mantenere il segreto?

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore, un nuovo percorso per Shirin

La soap tedesca Sturm der Liebe va in onda in Germania a partire dal 2005 sull’emittente Das Erste. Nel nostro Paese viene trasmessa a partire dal 2006 in prima visione assoluta sulle reti Mediaset.

Inizialmente trova una collocazione su Canale 5. Dal 2007 Tempesta D’Amore va in onda su su Rete 4. L’appuntamento con Tempesta D’Amore è fissato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con episodi frazionati a partire dalle 19.50 fino alle 20.30 circa.