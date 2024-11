Tempesta d’amore anticipazioni al 22 novembre 2024

Tempesta d’amore e le anticipazioni sulle puntate da lunedì 18 a venerdì 22 novembre 2024 rivelano un cambiamento per Noah. Egli metterà da parte il suo sentimento per Valentina e penserà a Greta. Quest’ultima si accorgerà che qualcuno la sta seguendo, Schwarzbach sospetterà subito della Saalfeld…

Tempesta d’amore, Leander sospetta che Alexandra sia coinvolta nella scomparsa di Gesine

Eleni difenderà a spada tratta la madre dai sospetti di Leander. Max cercherà di convincere Imani a restare al Fürstenhof. Lei, però, non sembrerà dargli ascolto… Greta si ritroverà di fronte ad Otto, uno studente del collegio, la cui vita è stata distrutta proprio dalla cuoca. Ora il ragazzo pretende un risarcimento…

Eleni perderà il braccialetto regalatole da Leander. Julian la aiuterà a cercarlo, ma non lo troveranno. Per rincuorare l’amica, il giovane Specht donerà alla ragazza un nuovo braccialetto…

Greta si metterà disperatamente alla ricerca del denaro che Otto le ha chiesto

Ella non dirà ad alcuno il motivo del suo improvviso bisogno di soldi. Nel frattempo Otto metterà gli occhi su Erik. Max riuscirà finalmente a far colpo su Imani, con il suo spirito di iniziativa. Poco dopo, però, il fitness trainer sorprenderà la sua amata insieme a Leander in una situazione fraintendibile…

Robert e Michael decideranno di rimettersi in gioco e conoscere nuove donne. Eleni chiederà un favore a Julian, che finirà per mancare un importante impegno di lavoro. Valentina sorprenderà Otto che sta provando a sottrarre del denaro dall’armadietto di Erik. Il ragazzo inventerà una scusa, Greta finirà nei guai!

Max scoprirà che Imani sta per sposarsi

Max penserà di non avere più alcuna chance. Un incontro cambierà la situazione. Markus suggerirà a Eleni di collaborare al progetto di Imani. A sua insaputa, Leander verrà coinvolto nell’iniziativa…

LEGGI ANCHE: Il Paradiso delle Signore puntate future: L’addio di Matteo e Maria

Max confesserà a Helene di voler essere un padre più presente. Quando egli vedrà Arthur piangere, lo porterà fuori nel tentativo di calmarlo. Il ragazzo non avviserà Vanessa.

Greta verrà sconvolta per le accuse di furto e si dichiarerà innocente

Valentina ripenserà al suo sospetto incontro con Otto… Vanessa e Carolin andranno nel panico per la scomparsa di Arthur. Max ricomparirà con il bambino.

Eleni assicurerà Markus di non avere alcun problema a lavorare con Leander e accetterà la collaborazione. Alexandra non sarà per niente felice. Otto confesserà a Valentina il furto, ma le garantirà di voler restituire il denaro. La ragazza vorrebbe cacciare il ladruncolo, ma poi, avrà pietà di lui.

Vanessa prometterà a Max più tempo insieme ad Arthur. La giovane inizierà a pensare di trasferirsi con Carolin in Austria… Come proseguirà il racconto?

Tempesta d’amore anticipazioni tornerà presto, non mancate all’appuntamento!