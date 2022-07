TeleSveva: “Alvaro Montero in trattativa con il Manfredonia Calcio”

Il nome misterioso per l’attacco biancoceleste sarebbe quello di Alvaro Montero, panzer madrileno di 190 cm, con esperienze pugliesi in serie C a Bisceglie e Monopoli.

Nell’ultima parte di stagione ha giocato nell’Inter de Madrid, nella terza divisione del campionato spagnolo.